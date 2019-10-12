حكاية وادي القرود .. مقابر ملوك مصر في عهد الدولة الحديثة.. صور

شهدت مدينة الاقصر جنوب الصعيد افتتاحات واكتشافات عظيمة فى مجال الاكتشافات الاثرية الجديدة فى الاوان الاخيرة واخر هذه الاكتشافات ما اعلن عنه الدكتور زاهى حواس عالم المصريات العالمى بوادى القرود من اكتشاف مقبرة رقم KV 65 والتي اُستعملت لحفظ بعض الأدوات و30 ورشة متخصصة لتصنيع وتجهيز الأثاث الجنائزي و 42 كوخًا صغيرًا .



يقول الباحث الأثري الدكتور الطيب غريب ان منطقة وادى القرود تقع بالوادى الغربي من وادى الملوك بمحافظة الاقصر ، وهى اشهر منطقة اثرية فى مصر حيث احتوت على مقابر مجموعة من الملوك العظماء الذين حكموا مصر فى الفترة حكم الدولة الحديثة من الاسرة 17 الى الاسرة 20 .



واضاف بان الوادى عبارة منطقة جبلية مغلقة وتشبه الى حد كبير منطقة وداى الملوك وتحتوى هذه المنطقة على اربع مقابر اشهرها على الاطلاق مقبرة الملك امنحتب الثالث وهو والد الملك اخناتون الشهير وتعمل بهذه المقبرة بعثة يابانية منذ سنوات فضلا عن مقبرة اخرى وهى مقبرة الملك " آى " ويوجد مقابر اخرى بالمكان اى ان اغلبها قد تم نهبها والتعدى عليها خلال العصور السابقة ، وترجع تسمية الوادى بهذا الاسم بسبب مناظر القرود الشهيرة والموجودة داخل غرفة دفن مقبرة الملك " آى"



واكد ان الدكتور " زاهى حواس" يعتقد ان هناك مقابر اخرى ملكية توجد بهذا المكان من اهمها هى مقبرة زوجة الملك الشهير توت عنخ امون مشيرا بان المنطقة لاتزال خصبة وواعدة ومليئة بالمفاجأت



وكان قد اعلن الدكتور زاهي حواس رئيس البعثة المصرية أنه منذ ان بدأت البعثة العمل في وادي القرود في شهر ديسمبر عام 2017، نجحت البعثة في العثور لأول مرة في منطقة وادي القرود على الورش الخاصة بتصنيع وتجهيز الأثاث الجنائزي الخاص بمقابر الملوك، وبجوارها حفرة للتخزين أخذت ترقيم (KVT) وأمامها تم الكشف عن فرن لحرق الفخار والمعادن و الذي عُثر بجواره على خاتمين من الفضة، وكميات كبيرة من العناصر الزخرفية التي استخدمت في تزيين التوابيت الخشبية في عصر الأسرة الثامنة عشر، بالاضافة الي رقائق من الذهب وبعض العناصر الزخرفية التي كان يُطلق عليها جناح حورس.



و أضاف أن العمل يجري حاليًا بالوادي الغربي للبحث عن مقبرة الملكة نفرتيتي ومقبرة ابنتها وزوجة الملك توت عنخ آمون الملكة عنخ إس إن آمون، وأن المنطقة التي تقع بين مقبرة الملك أمنحتب الثالث ومقبرة الملك آي هي المنطقة التي من المتوقع ان تحتوي على مقابر أفراد عائلة عصر العمارنة، مضيفا أن من أهم اكتشافات البعثة العثور على 30 ورشة متخصصة لتصنيع وتجهيز الأثاث الجنائزي قبل وضعها داخل المقبرة، بالإضافة إلى مقبرة أُطلق عليها رقم KV 65 والتي اُستعملت لحفظ بعض الأدوات والأثاث الجنائزي وهي مماثلة للمقبرة KV 54 المجاورة لمقبرة الملك توت عنخ آمون، و التي تم العثور بداخلها علي الأدوات التي اُستعملت في بناء المقابر الملكية.



و أشار " حواس " أن البعثة الثانية التي تعمل بوادي الملوك الشرقي تعتبر أضخم وأكبر حفائر تمت في وادي الملوك بعد الحفائر التي قام بها عالم الاثار الانجليزي هوارد كارتر للبحث عن مقبرة الملك الشاب، وأن البعثة تعمل الان للكشف عن المقابر الملكية التي لم يتم الكشف عنها بعد، بالإضافة إلى مقابر زوجات وأبناء ملوك الأسرة الثامنة عشرالذين دُفنوا في وادي الملوك؛ لأن وادي الملكات لم يبدأ الدفن به إلا مع بداية الأسرة التاسعة عشر.



و استطرد " حواس " قائلا أن البعثة قد قامت بالعمل بجوار مقبرة الملك رمسيس السابع ومقبرة الملكة حتشبسوت وبجوار مقبرة الملك رمسيس الثالث وخلف مقبرة الملك مرنبتاح. وأكّد أن البعثة قد حفرت بجوار مقبرة الملك توت عنخ آمون حيث عثرت على العديد من القطع الأثرية منها 42 كوخًا صغيرًا كان يضع العمال فيها الأدوات التي كانوا يستخدمونها في بناء المقابر قبل أن يغادروا الوادي إلى دير المدينة، بالإضافة إلى العديد من اللوحات المنقوشة بالهيروغليفية التي سوف توضح العديد من الموضوعات الأثرية، بالإضافة إلى أجزاء من مقابر منقوشة وخواتم من عصر الرعامسة.

