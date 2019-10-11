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منوعات

شاهد.. شاب متهور يلقي صديقته من الطابق الثامن وينتحر لسبب لا يصدق

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 05:48 م
صدى البلد
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قسم المنوعات
أقدم شاب متهور في الثالثة والثلاثين من عمره على دفع صديقته من نافذة في الطابق الثامن لبرج سكني، قبل أن يقدم على الانتحار أيضًا بإلقاء نفسه من النافذة في حادث مؤسف؛ وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها حول الواقعة أن السبب وراء إقدامه على ذلك الفعل المروع يرجع إلى إصابته بالاكتئاب بعد أن فقد وظيفته.

وسلط التقرير الضوء على تفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى أن الشاب "توني تايلور"، الذي كان يعمل كمطور تقني، قام بإلقاء صديقته المحامية "ريناتا بونكوفا" من نافذة الشقة الخاصة بهما، والتي توجد في منطقة "ساوثوارك" جنوب العاصمة البريطانية "لندن"، وذلك إثر إصابته بحالة الاكتئاب، بحسب ما تبين خلال التحقيق.

وتعتقد الشرطة أن الضحية، البالغة من العمر 33 عامًا، قد تلقت ضربة في وجهها، قبل أن يقدم "تايلور" على قتلها في أعقاب شجار نشب بينهما في المنزل.

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن الضحية كانت قد فقدت وظيفتها بدورها قبل أسابيع من الحادث، لكنها تمكنت بعد ذلك من إيجاد وظيفة أخرى، فضلًا عن أن والديها كانا يقومان بمساعدتها ماديًا.

وأفاد الجيران بأنهم قد سمعوا صرخات صادرة من منزل الضحية وصديقها قبل وقت قصير من منتصف ليل يوم الحادث، وكان يبدو أن سيدة تتعرض لاعتداء.

وذكرت الصحيفة أن الضحية كانت تحاول مساعدة "تايلور"، وخاصة في اليوم السابق للحادث، مشيرة إلى أنه كانت تراوده أفكارًا انتحارية، فضلًا عن أنه كان يعاني من مشاكل نفسية، وحاولت الضحية إقناعه باستشارة طبيب مختص، لكن دون جدوى، وكانت النهاية مأساوية.
شاهد.. شاب متهور يلقي صديقته من الطابق الثامن وينتحر لسبب لا يصدق
شاهد.. شاب متهور يلقي صديقته من الطابق الثامن وينتحر لسبب لا يصدق
شاهد.. شاب متهور يلقي صديقته من الطابق الثامن وينتحر لسبب لا يصدق
شاهد.. شاب متهور يلقي صديقته من الطابق الثامن وينتحر لسبب لا يصدق
شاهد.. شاب متهور يلقي صديقته من الطابق الثامن وينتحر لسبب لا يصدق
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