بلاها فياجرا.. تناول هذا النوع من الخضراوات

يأتي اسم الطماطم كواحدة من الخضراوات المهمة جدًا للصحة بشكل عام، فقد تعود فوائدها على الصحة العقلية والجسدية، وظهر مؤخرًا لها فائدة تعود على الصحة الجنسية للرجال.



فيقول العلماء أن المركب الموجود في الطماطم يمكن أن يساعد في معالجة مشاكل الخصوبة لدى الرجال، فقد كشفت دراسة جديدة لمجموعة صغيرة من الرجال أن الصبغة التي تعطي الثمرة لونها الأحمر، والمعروفة باسم اللايكوبين ، يمكن أن تعزز جودة الحيوانات المنوية ، خاصة حول الحجم وقدرات السباحة.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، يقول الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها قد تساعد في تقليل الحاجة إلى علاجات الخصوبة الغازية في المستقبل لأن أكثر من 40 في المائة من جميع حالات العقم ناتجة عن إنتاج أو عمل غير طبيعي للحيوانات المنوية.



فيما قام فريق من جامعة شيفيلد بتجنيد 60 متطوعًا صحيًا تتراوح أعمارهم بين 19 و 30 عامًا، لإجراء الدراسة، التي مازال العلماء يقومون بإخراج نتائجها حتى وقتنا هذا.