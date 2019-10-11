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توك شو

قطع الكهرباء عن مليون شخص.. كاليفورنيا في ظلام دامس.. شاهد

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:03 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
نشبت حرائق هائلة بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أمس، ما دفع بالسلطات إلى القيام بعمليات إخلاء واسعة، وأغلق الطريق السريع لوادي سان فرناندو، وذلك وفقا لما عرضته فضائية "يورنيوز".

كما أدت حرائق الغابات في أنحاء لوس أنجلوس إلى انقطاع التيار الكهربائي عن قرابة 730 ألف مسكن بحسب مسؤولين.

وقال مسئولو مكافحة الحرائق إن حرق القمامة التي ألقيت بواسطة شاحنة لجمع القمامة تسبب في انتشار حريق دمر عشرات الآلاف من المنازل في مقاطعة ريفرسايد.

ويكافح رجال الإطفاء ألسنة اللهب التي أدت إلى حرق عدد من المركبات التي كانت بالقرب من مجمع صناعي.

كما شهد حي آخر يقع في منطقة نيوبري بارك غرب لوس أنجلوس نشوب حرائق شكلت تهديدا للسكان المقيمين الذين غادروا منازلهم.
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