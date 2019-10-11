المنتخب يتوجه إلى برج العرب لملاقاة بوتسوانا.. الاثنين

توجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى مدينة الإسكندرية لاستكمال معسكره المغلق بأحد الفنادق ببرج العرب، استعدادا لمواجهة منتخب بوتسوانا وديا يوم الاثنين المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية.



يأتي ذلك ضمن تحضيرات الجهاز الفني بقيادة حسام البدري لخوض الجولتين الأولى والثانية أمام منتخب كينيا وجزر القمر خلال نوفمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢١.



وأدى المنتخب مرانه اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي وانتظم خلالها جميع اللاعبين المختارين في هذا المعسكر وظهر جميع اللاعبين بشكل طيب في ظل المنافسة الشريفة بينهم للدخول في التشكيلة الأساسية.



