حنان مطاوع: بنتي شاركت معايا في مهرجان الجونة السينمائي.. فيديو

قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها شاركت في مهرجان الجونة السينمائي بعد ولادتها، وانها قررت الذهاب إلى المهرجان ومعها ابنتها وزوجي.



وأضافت حنان مطاوع في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، قائلة:" ذهبت إلى مهرجان الجونة ومعايا القبيلة كلها، وكان معايا بنتي وزوجي والمربية".



وتابعت حنان مطاوع:" قررت أنا وزوجي إننا منقولش حاجة عن الحمل إلى أن تنتهي فترة الحمل، وكنت اعاني من مشاكل في الظهر".



وأكملت حنان مطاوع: "انا كنت حامل في مسلسل لمس اكتاف، وعندما انتهيت من تصوير المسلسل كنت في الشهر السادس.

