سيراميكا كليوباترا يحتفل بعيد ميلاد المدير الفني هيثم شعبان

احتفل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا بعيد ميلاد المدير الفني هيثم شعبان، حيث أحضر الجهاز تورتة بهذه المناسبة، وسط جو من الود والمحبة والألفة.



حضر الاحتفال لاعبو الفريق بالكامل، وكذلك كل الجهاز الفني والإداري والطبي، في وجود معتز البطاوي المشرف على قطاع الكرة بالنادي، حيث قدم الجميع التهاني المدير الفني وتمنوا له تحقيق كل أمنياته في الموسم الجديد.



ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة الداخلية، يوم 21 من شهر أكتوبر الجاري، في افتتاح مباريات دوري الدرجة الثانية.