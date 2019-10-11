Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سيراميكا كليوباترا يحتفل بعيد ميلاد المدير الفني هيثم شعبان

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 10:36 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالله هشام
احتفل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا بعيد ميلاد المدير الفني هيثم شعبان، حيث أحضر الجهاز تورتة بهذه المناسبة، وسط جو من الود والمحبة والألفة.

حضر الاحتفال لاعبو الفريق بالكامل، وكذلك كل الجهاز الفني والإداري والطبي، في وجود معتز البطاوي المشرف على قطاع الكرة بالنادي، حيث قدم الجميع التهاني المدير الفني وتمنوا له تحقيق كل أمنياته في الموسم الجديد.

ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة الداخلية، يوم 21 من شهر أكتوبر الجاري، في افتتاح مباريات دوري الدرجة الثانية.
Advertisements

ترشيحاتنا

شرط صادم من كاف يمنع عمل عصام عبدالفتاح بـ الاتحاد الإماراتي

رامى عباس عن صورة محمد صلاح مع عارضة الأزياء: عندما التقى الملك ملاكا

أخو جوزها خلص عليها.. كشف لغز ذبح الست ذوات في البحيرة

صدمة .. إيقاف لاعب ليفربول بسبب سخريته من هذا اللاعب.. تفاصيل

الصراع يشتعل.. الزمالك يتواصل مع كهربا لإعادته للقلعة البيضاء

ثعبان يتسلل إلى داخل قبر الميت أثناء مراسم الجنازة.. شاهد ما حدث

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوان أفضل مشتى في مصر .. تراث وطبيعة خلابة في حضن النيل

بـ الجمال .. مواكب الطرق الصوفية بالقليوبية في طريقها إلى مولد السيد البدوي ..صور

افينتادور SVR.. آخر لامبورجيني بدون محرك كهربائي.. صور