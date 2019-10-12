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فن

أخبار الفن.. دومينيك حوراني في المستشفى.. لوك منة شلبي.. ومذيعة قناة العربية ترتدي قرطا بـ25 مليون جنيه

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:22 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:

https://www.elbalad.news/4015105
روتانا تطرح أغنية جديدة لـ نهوى بعنوان أنا إلك

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أحدث أغاني الفنانة اللبنانية نهوى، التي تحمل اسم «أنا إلك»، حصريًا على تطبيق ديزر للموسيقى، قبل أن تطرح كليب الأغنية، التي انتهت من تصويره في بيروت، وينتظر طرحه قريبًا.


https://www.elbalad.news/4015047
سعره 25 مليون جنيه.. مذيعة قناة العربية ترتدي قرطا نادرا لزوجة زعيم الشيعة الإسماعيلية

ظهرت مها عبدالله (مذيعة قناة العربية)، في حلقة متلفزة وهي ترتدي قرطا (حلق) نادرا من مجوهرات الأميرة سليمة، زوجة الأمير كريم أغا خان الرابع زعيم الطائفة الشيعية الإسماعيلية.


https://www.elbalad.news/4015037
لوك جديد للفنانة منة شلبي يلفت الأنظار.. فيديو

نشر موقع عرب وود عبر حسابه على «انستجرام»، فيديو للفنانة منة شلبي، وهي تغير من لون شعرها وظهر لجمهورها بـ «لوك» أشقر.


https://www.elbalad.news/4014967
نقل دومينيك حوراني للمستشفى بعد سقوطها على ظهرها

أعلن الحساب الرسمي للمطربة اللبنانية دومينيك حوراني، عبر انستجرام، عن نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة الجميزة بالعاصمة بيروت، بعد سقوطها أرضًا على ظهرها اليوم الجمعة.
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سعره 25 مليون جنيه.. مذيعة قناة العربية ترتدي قرطا نادرا لزوجة زعيم الشيعة الإسماعيلية

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