سوريا.. انفجار سيارة مفخخة بالقرب من أحد سجون داعش في الحسكة.. صور

قال المتحدث الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مصطفى بالي، اليوم السبت، إن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من أحد سجون تنظيم داعش الإرهابي بحي جويران في محافظة الحسكة السورية.



وأوضح بالي أنه بعد انفجار السيارة المفخخة جرى إطلاق نار كثيف بمحيط السجن المركزي بالحسكة، مشيرًا إلى أن السجن يضم آلاف من عناصر داعش الخطيرة.



وكان داعش قد تبنى، أمس، تفجير سيارة مفخخة في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية، تسبب بمقتل ستة أشخاص بينهم مدنيون.



منذ الأربعاء، تتعرض مناطق سيطرة الأكراد الحدودية مع تركيا لهجوم تشنّه أنقرة مع فصائل سورية موالية لها. وتخوض اشتباكات عنيفة ضد قوات سوريا الديمقراطية التي تحاول منع تقدمها في المنطقة الممتدة بين بلدتي رأس العين (الحسكة) وتل أبيض (الرقة).



ورغم إعلان قوات سوريا الديمقراطية التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري تجريدها العام الحالي التنظيم الإرهابي من مناطق سيطرته، إلا أنه ما زال قادرًا على التحرك عبر خلايا نائمة ومن خلال مقاتليه المتوارين في البادية السورية.



وأثار الهجوم التركي على شمال شرق سوريا مخاوف من إنعاش التنظيم، مع انصراف المقاتلين الأكراد إلى التصدي للهجوم على مناطقهم الحدودية.

