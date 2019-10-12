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فن

بعد وفاة والده.. عمر طلعت زكريا: الشيلة تقيلة أوي يا حبيبي

السبت 12/أكتوبر/2019 - 02:32 ص
عنرو طلعت زكريا
عنرو طلعت زكريا
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مصطفى كرم
بكي عمرو طلعت زكريا بعد وفاة والده الفنان طلعت زكريا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر عمرو طلعت صورة من مشهد جنازة والده وهو يحمل النعش على كتفه.

وعلق على الصورة قائلا "الشيله تقيله أوي يا حبيبي بس أطمن أنا قدها طول عمرك بتقولي أنا خلفت راجل وجه دوري يا حبيبي أريحك في الآخرة عشان أنت تعبت أوي في الدنيا ،،،اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عن سيئاته يا قوي يا رحيم أنس وحشته ونور قبره وأجعله روضة من رياض الجنة".

ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين" ربنا يرحم والدك ويصبركم " و" البقاء لله اللهم تقبله من عبادك الصالحين " و" ربنا يصبرك ويقويك يارب ".

كان الفنان الكوميدى طلعت زكريا توفي الثلاثاء الماضي بعد صراع طويل مع المرض، وتدهورت حالته، وتم نقله لأحد مستشفيات الدقى ، ليتوفى هناك.

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" الذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهروبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد.

كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.
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