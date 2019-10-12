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رياضة

مرتضى منصور يكشف عن ملعب لقاء الزمالك وجينيراسيون السنغالي .. فيديو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:01 ص
الزمالك و جينيراسيون
الزمالك و جينيراسيون
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محمد رشاد
كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك عن ملعب مباراة فريقه أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" بتروسبورت الأقرب لاستضافة مباراة جينيراسيون أو القاهرة ولم نطالب بوضع السلام ضمن ملاعبنا".

وتابع: "نحاول أن نصل بعدد الجماهير الحاضرة إلى 10 آلاف أو 15 ألفا إذا كانت المباراة في بتروسبورت، لكني أتمنى لعب اللقاء على ملعب القاهرة بعدد أكبر من الجماهير".

الجدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرر إعادة لقاء الزمالك و جينيراسيون فوت في القاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري، على أن يحدد الزمالك ملعب اللقاء.

كان جينيراسيون فاز في السنغال بهدفين مقابل هدف، ويحتاج الزمالك للفوز إيابا بهدف لبلوغ دور المجموعات من البطولة.

وفي حالة فوز الزمالك سيتأهل لخوض دور المجموعات بالمجموعة الأولى بجانب فرق مازيمبي الكونغولي، وزيسكو الزامبي، وأول أغسطس الأنجولي، أما في حالة هزيمته فسينتقل ليدافع عن لقبه في الكونفدرالية بمواجهة إيزاي البنيني في دور الـ32 الثاني بالبطولة.
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