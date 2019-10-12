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اقتصاد

680 جنيها عيار 21.. أسعار الذهب اليوم السبت 12 أكتوبر 2019

السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:03 ص
صدى البلد
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زينب أبو الخير
شهدت أسعار الذهب اليوم، السبت، الموافق 12 أكتوبر 2019، في محال الصياغة، استقرارا مقارنة بأسعار أمس، حيث تراجعت أمس.

تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 678 و680 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 581 و583 جنيها، كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 775 و777 جنيها.

وسجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح بين 5,424 و5,440 جنيه، وسجل جرام الذهب عيار 22 سعرا يتراوح بين 710 إلى 712 جنيها، وعيار 14 سعرا يتراوح ما بين 452 و453 جنيها، وعيار 12 من 387 و389 جنيها.
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