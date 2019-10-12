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أخبار العالم

رئيس وزراء العراق يعلن تشكيل لجنة تحقيق عليا بشأن أحداث التظاهرات

السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:09 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم السبت، تشكيل لجنة تحقيق عليا بشأن أحداث التظاهرات للوصول إلى نتائج موضوعية وأكيدة بشأن ما وقع في ساحات التظاهر.

وقال عبد المهدي في بيان - وفقا لقناة (السومرية نيوز) - إنه استكمالا للتحقيقات الجارية قامت الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق عليا تضم الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق الإنسان للوصول إلى نتائج موضوعية وأكيدة لإحالة المتورطين في إطلاق النار على المتظاهرين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم الى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم".

يذكر أن المرجعية الدينية العليا طالبت، أمس الجمعة، الحكومة والقضاء بإجراء تحقيق يتسم بالمصداقية عن كل ما وقع في ساحات التظاهر، والكشف أمام الرأي العام عن العناصر التي أمرت أو باشرت بإطلاق النار على المتظاهرين أو غيرهم، محددة مهلة لذلك بأسبوعين.
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