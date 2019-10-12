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أخبار البلد

الأوقاف تعقد اختبارات للمتقدمين للحصول على تصريح خطابة

السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:32 ص
الأوقاف
الأوقاف
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محمود ضاحي
تعقد وزارة الأوقاف، الاختبارات التحريرية للمتقدمين عبر الموقع الإلكترونى للوزارة، والذين بلغ عددهم 1600 متسابق، للحصول على تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة أو تطوعا، وذلك لعدد من الفئات، منها: جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في التخصصات الشرعية والعربية بجميع الجامعات المصرية، عدا درجة أستاذ مساعد فصاعدا.

وأوضحت الوزارة أن المقابلة الشخصية للمتقدمين ستجرى يوم الإثنين الموافق 28 / 10 / 2019 بمكتب رئيس قطاع المديريات، مع تقديم صورة من السيرة الذاتية ونسخة كاملة من مؤلفاته عند المقابلة.

كما تشمل الاختبارات خريجي جامعة الأزهر الشريف من العاملين بالمعاهد الأزهرية أو أية جهة تتبع الأزهر الشريف، وذلك ابتداءً من الأحد الموافق 20 / 10 / 2019م وحتى يوم الخميس الموافق 31 / 10 / 2019 م بقاعة الامتحانات بمسجد النور بالعباسية بالقاهرة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وعليهم الحضور قبل الموعد بنصف ساعة.

وأكدت الوزارة أنه لن يسمح للممتحن بدخول لجان الاختبار إلا ببطاقة الرقم القومي على أن يكون مثبتا بها طبيعة الوظيفة المتفقة مع شروط الإعلان، أو إفادة من جهة العمل، وصورة طبق الأصل من شهادة المؤهل الدراسي.
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