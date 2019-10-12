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أخبار العالم

بدء تنفيذ مشروع أعلى مصلى معلق بالعالم في مكة .. صور

السبت 12/أكتوبر/2019 - 10:03 ص
إنشاء أعلى مصلى معلق
إنشاء أعلى مصلى معلق بالعالم في مكة
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أحمد محرم
ذكرت صحيفة "عاجل" السعودية ، أن الأعمال التنفيذية لإنشاء أعلى مصلى معلق في العالم بدأت بمكة المكرمة، ويبلغ ارتفاعه 161 مترًا.

وقال المهندس الاستشاري ‎‎‎‎‎‎رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة، أنس صالح صيرفي، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، إنه تم البدء في تنفيذ أعلى مصلى معلق في العالم بارتفاع 161 مترًا، وبإطلالة مباشرة على الكعبة المشرفة، واتصال سمعي وبصري مع جماعة المسجد الحرام.

وأضاف المهندس صيرفي، أن المصلى المعلق سيتم إنشاؤه ضمن برج جبل عمر العنوان، وهو على محور المشاة الرئيس المؤدي إلى محطة قطار الحرمين عبر مشروع طريق الملك عبد العزيز الموازي وينتهي بساحة الحرم الشريف.

وتبلغ مساحة المصلى المعلق أكثر من 400 متر مربع، ويتسع لأكثر من 200 مصلٍ.

ومن المقرر أن يحتضن طريق الملك عبد العزيز بمكة المكرمة، ممشى بطول ثلاثة كيلو مترات، وثلاث محطات مترو تربط بين ساحة الحرم ومسجد الملك عبد الله ومحطة قطار الحرمين التي تنطلق إلى مطار جدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية ومن ثم إلى المدينة المنورة.

ويقع المصلى على جسر يربط بين برجيْن توأمين، في المنطقة المحيطة بالحرم المكي الشريف.
بدء تنفيذ مشروع أعلى مصلى معلق بالعالم في مكة .. صور
بدء تنفيذ مشروع أعلى مصلى معلق بالعالم في مكة .. صور
بدء تنفيذ مشروع أعلى مصلى معلق بالعالم في مكة .. صور
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