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تعليم

جامعة عين شمس تشارك في مؤتمر مصر تستطيع بطلابها

السبت 12/أكتوبر/2019 - 10:08 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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ياسمين سامي - كريم ناصر
تشارك جامعة عين شمس في فعاليات موتمر "مصر تستطيع بطلابها" المقام بجامعة أسيوط تحت رعاية ا. د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمشاركة وفود ممثلة لـ 20 جامعة مصرية، والذي يهدف إلى تفعيل المبادرة الرئاسية الذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلانه عام 2019 عامًا للتعليم.

يشارك وفد من طلاب وطالبات جامعة عين شمس تحت رعاية ا. د. محمود المتيني رئيس الجامعة وإشراف ا. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأشار ا. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المؤتمر يهدف إلى إتاحة المجال أمام الطلاب المهتمين بقضايا وطنهم ومجتمعهم والتعرف علي رؤية شباب الجامعات المصرية حول آليات تطوير التعليم الجامعي والأنشطة والخدمات الطلابية والاستفادة من تلك الأفكار والرؤى وعرضها علي صناع القرار في مجال التعليم، بالإضافة إلى سعي المؤتمر إلي ربط الشباب بمشاكل التعليم الجامعي في مصر وسبل تطويره ودمج زملائهم من ذوي الأحتياجات الخاصة في العملية التعليمية و الأنشطة الطلابية، وتستمر فعاليات المؤتمر في الفترة من 15:13 من أكتوبر الجاري.

ويضم وفد جامعة عين شمس 6 طالبات و4 طلاب من مختلف كليات الجامعة من خلال أربع أبحاث متنوعة، حيث يناقش بحثين تطوير التعليم في قطاع العلوم الطبيعية، كما يناقش بحث آخر تطوير التعليم في قطاع العلوم الإنسانية، كما يلقى البحث الرابع الضوء على آليات دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في منظومة التعليم العالي والأنشطة الطلابية.

حيث يهتم المؤتمر بمناقشة عدة محاور أهمها: تطوير التعليم في قطاع العلوم الإنسانية والطبية والهندسية والطبيعية وتطوير الأنشطة والخدمات الطلابية كمحور هام في بناء شخصية الطالب الجامعي، كما يحرص أيضًا المؤتمر على مناقشة كيفية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرانهم في منظومة التعليم العالي والأنشطة الطلابية.
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