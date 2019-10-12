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رياضة

إسبانيا في ضيافة النرويج بتصفيات يورو 2020

السبت 12/أكتوبر/2019 - 10:01 ص
منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا
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محمد السعيد
يحل منتخب إسبانيا ، ضيفا ثقيلا على نظيره منتخب النرويج، اليوم السبت، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، ضمن تصفيات يورو 2020.

ويسعى منتخب إسبانيا ، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى بطولة يورو 2020، بينما يطمح منتخب النرويج في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الماتدور للحفاظ على حظوظه في الصعود.

ويحتل منتخب إسبانيا صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 18 نقطة، بينما يتواحد منتخب النرويج في المركز الرابع بـ 9 نقاط.

ويبتقي اليوم ايضا ضمن تصفيات يورو 2020، إيطاليا مع اليونان، مالطة مع السويد، جورجيا مع إيرلندا، الدنمارك مع سويسرا، البوسنة مع فلندا، جرز فاروه مع رومانيا ليشتنشتاين مع أرمينيا.
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