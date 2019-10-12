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أخبار البلد

نقيب المعلمين: مصر تكرم السوريين على أراضيها وتركيا تقتلهم

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:19 ص
نقيب المعلمين
نقيب المعلمين
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شيماء مجدي
أدان خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الضربة العسكرية التركية على الأراضي السورية، ووصفها بالهجمة الغادرة، والتي تعبر عن نوايا استعمارية تركية وتزيد من تعقيد الأمور.

وأوضح الزناتي، خلال مؤتمر اتحاد المعلمين العرب المنعقد بمقر نقابة المهن التعليمية بالجزيرة، أن رجب طيب أردوغان بهذه الفعلة إنما يسعى إلى قتل السوريين، وقارن "الزناتي" بين موقف مصر وتركيا من القضية السورية، مشيدًا بما فعلته وتفعله القيادة السياسية المصرية لتوفير جميع الخدمات الممكنة للسوريين المتواجين في مصر بجانب الدعم المصري لجميع أهل سوريا.

وأشار إلى أن قضية تعليم أبناء السوريين، يجب أن نركز على دعمها والتأكيد على الحفاظ على الهوية الثقافية لبلدهم فى البلد المضيف.

وقال "الزناتي": من منصة اتحاد المعلمين العرب، أوجه الشكر للقيادة السياسية المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تقدم الدولة المصرية كل الدعم للأخوة السوريين وأهمها اندماجهم فى المجتمع المصرى دون مخيمات أو مناطق معزولة، وتقدم الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية لهم دون تمييز، بدءا من محل السكن، حيث لا مخيمات أو معسكرات، مرورا بالتعليم ثم العمل وكسب العيش ولهم كل امتيازات المواطن المصرى.

جدير بالذكر، أن مصر تزيد من خدماتها للأشقاء السوريين حيث تم إعفاؤهم من سداد المصروفات الدراسية، ويحصل الطالب السوري على الوجبة المدرسية تمامًا مثل شقيقه المصري بما يزيد من اندماجهم في المجتمع.
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