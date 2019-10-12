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منوعات

حتى لا تنخدع بالهاكر.. تعرف كيف تتحقق من رسائل إنستجرام

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:19 ص
إنستجرام
إنستجرام
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آية جمعة
أضاف فيسبوك Facebook ، ميزة جديدة لمنصة الصور والفيديو الشهيرة التابعة له، إنستجرام Instagram، والتي تتيح للمستخدمين التحقق مما إذا كانت رسائل البريد الإلكتروني المستلمة من إنستجرام Instagram أصلية من الشركة نفسها أم من الهاكرز.

وجاءت هذه الميزة الجديدة نتيجة عملية احتيال أبلغت عنها شركة أمنية الشهر الماضي. فوفقًا للتقرير الذي نشرته الشركة، كان المتسللون يرسلون بريدًا إلكترونيًا للمستخدمين يوضحون أنهم انتهكوا قوانين حقوق الطبع والنشر الخاصة بـ إنستجرام Instagram وسيتم إلغاء تنشيط حساباتهم في غضون 48 ساعة.

ووفقا لموقع "جادجيتس ناو" التقني، جلبت عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالفعل العديد من التحسينات الأمنية إلى المنصة لحماية المستخدمين من السقوط ضحية لرسائل البريد الإلكتروني المخادعة، ولكم يبدو أن هذه الإضافة الجديد تضيف طبقة إضافية إليها. لذا، إذا كنت تشك في أي بريد تتلقاه من إنستجرام Instagram، فعليك اتباع هذه الخطوات للتحقق من صحتها.

كيف تعمل الميزة (الإضافة) الجديدة؟

أضاف إنستجرام Instagram علامة تبويب جديدة أسفل قسم "الإعدادات"، وتعرض علامة التبويب هذه جميع رسائل البريد الإلكتروني التي تلقيتها من الشركة، لذا يمكن للمستخدم التوجه إلى هذا القسم والتحقق مما إذا كان قد تم إرسال هذا البريد الإلكتروني المحدد بواسطة إنستجرام Instagram أم لا.

خطوات التنفيذ:

1.افتح تطبيق إنستجرام Instagram على هاتفك
2. اضغط على أيقونة "الملف الشخصي" Profile
3. اضغط على الأشرطة الثلاثة الأفقية من الزاوية اليمنى العليا من الشاشة
4. توجه إلى الإعدادات Settings واضغط على خيار "الأمان" Security
5. ابحث عن "رسائل البريد الإلكتروني من Instagram تحت تسجيل الدخول لقسم الأمان.
6. يمكنك هنا العثور على جميع رسائل البريد الإلكتروني المرسلة بواسطة إنستجرام Instagram في آخر 14 يومًا

الآن، افتح البريد الذي تشك في وجوده وتحقق مما إذا كان موجود في القائمة المعروضة بواسطة إنستجرام Instagram أم لا.
إذا كان البريد موجودًا في القائمة، فهذا يعني أن البريد أصلي. إذا لم يكن كذلك، يمكنك تجاهل أو حذف البريد في أسرع وقت ممكن.
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