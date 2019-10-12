بــ الأسود وأشواك السمك.. كارول سماحة بإطلالتين مختلفتين.. أيهما أجمل

نشرت الفنانة كارول سماحة ستورى وصورة جديدة لها على وسائل التواصل الاجتماعى موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت بها بفستان قصير باللون الأسود من الشيفون ومطرز باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها.



واعتمدت فى الميكب على الألوان الترابية للعيون والرموش السوداء وأحمر شفاه باللون البيج الغامق، ولم تتكلف بكثير من الأكسسواراعت وأكتفت بقرط طويل لأكمال إطلالتها.





وأطلت أيضًا بفستان باللون الأبيض والأزرق، ومطرز بطريقة غريبة بفصوص مثل الألماس وأشواك لامعة، وتركت شعرها منسدلًا مع رفع بعض الخصلات على شكل السنبلة، واعتمدت فى الميكب على اللون الأزرق كأيشادو للعيون والرموش السوداء ، ووضعت أحمر شفاة باللون البيج الغامق



ولم تتكلف بكثير من الأكسسوارت وأكتفت بمجوعة من الخواتم تشبه صدف البحر لإكمال إطلالتها



وجاءت تعليقات الجمهور وحشتينا.. احنا ناطرينك..بموت فيكى يا كارول



