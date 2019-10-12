Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اختتام فعاليات مؤتمر مكافحة الإرهاب بالدول العربية في تونس

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:49 ص
مؤتمر مكافحة الارهاب
مؤتمر مكافحة الارهاب بالدول العربية
Advertisements
مصطفى الرماح
اختتم المؤتمر العربي الثاني والعشرون للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون الأمني العربي في مواجهة الإرهاب والحد من تداعياته في المنطقة العربية.

وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية فضلا عن جامعة الدول العربية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول)، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل (FRONTEX)، منظمة "اليوروبول"، مشروع مكافحة الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (CT MENA) وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وطلب المؤتمر من الأمانة العامة تنظيم ورش عمل بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب حول الروابط القائمة بين التنظيمات الإرهابية والجماعات الناشطة في مجالات إجرامية معينة مثل المخدرات وغسل الأموال والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، كما طلب من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إعداد دراسة استقصائية حول الروابط المستجدة بين الإرهاب والجريمة المنظمة، وثمن الدور التي تقوم به في مجال مكافحة الإرهاب موصيًا إياها بإتاحة ما تصدره من دراسات وبحوث في هذا المجال للدول الأعضاء.

وناقش المؤتمر عدة مواضيع من بينها الروابط الراهنة بين الجماعات والمنظمات الإرهابية وعصابات الإجرام المنظم العابر للأوطان والسبل الكفيلة بمواجهتها، وجنوح النساء إلى التطرف والعوامل التي تدفعهن لتبني الفكر المتطرف، ومختلف الجماعات والمنظمات الإرهابية التي تنشط في المنطقة العربية وجوارها ولا سيما تلك المرتبطة بجهات أجنبية والتي تهدد أمن الدول العربية، والتحديات الحديثة التي تواجه مكافحة الإرهاب، وأوصى بتعميم الدراسات المعدة بهذا الشأن على الدول الأعضاء للاستفادة مما تراه مناسبا منها.

واستعرض المؤتمر تجارب الدول الأعضاء في مواجهة الأعمال الإرهابية. وأوصى بالموافقة على التوصيات الصادرة عن اجتماعات مجموعات العمل الفرعية الإجرائية الثلاث لمكافحة الإرهاب.

وقد أحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيدًا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقوق الإنسان والجرائم الإلكترونية أبرز توصيات مؤتمر وزارات الداخلية العربية

انطلاق مؤتمر رؤساء أجهزة الحماية المدنية بالدول العربية فى المغرب.. 11 سبتمبر

التعاون في مجال الإنقاذ.. أبرز توصيات المؤتمر العربي للحماية المدنية.. صور

مكافحة الإرهاب في تونس: دور الأسرة مهم في مواجهة محاولات استقطاب النشء والشباب

ترشيحاتنا

فى اختراق السفارات الأجنبية .. إحالة مسئولين ببنوك كبيرة وآخرين للجنايات

بعد التحرش به .. ماذا يعني ظهور القرش الحوتي في مياه البحر الأحمر؟

شاهد.. اللواء سعيد عباس لوالدة شهيد الشهامة: لو حق ابنك مجاش هروح أقعد في بيتي

علي معلول يعود لتدريبات الأهلي

أحمد رمزي: لاعبو الزمالك يريدون الرحيل

ترك الصلاة لسنوات كثيرة.. ماذا يفعل؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الثانية.. سمكة قرش تثير ذعر السعوديين على شاطئ القنفذة.. صور

بعد تصدرها تريند جوجل.. تعرف على سر أناقة وإطلالات ورد الخال

نيسان نافارا 2020 تحصل على نسخة جديدة كليا .. صور