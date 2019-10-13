لكل أسم حكاية .. قرية سيلا وقف السلطان المملوكي الظاهر برقوق بالفيوم

قرية سيلا بمركز الفيوم ، من القرى القديمة والكبيرة بالفيوم ، بها هرم للملك سنفرو أبو الملك خوفو صاحب الهرم الأكبر بالجيزة ، اسمها القبطى سيلى أما الاسم المصرى القديم فهو ( ناه) مساحتها حوالى ٣٦٠٩ كيلومتر مربع وكانت وقف الظاهر برقوق فى العصر المملوكى وهى الآن تتبع مركز الفيوم.



يوجد بها هرم سيلا الذى يقع على الحافة الشرقية لمنخفض الفيوم مواجهًا لقرية الروبيات شرق الفيوم ولم يكشف عنه كاملًا ، وهو يختلف فى تصميمه عن الاهرامات التقليدية وهو مبنى على مرتفع وله شكل مدرج ويرجع الى الأسرة الثالثة .





ويعمل أهلها بالتجارة والزراعة ، ولها وحدة محلية ، وكان يمثلها مجلس محلى شعبي أثناء المجالس المحلية .



