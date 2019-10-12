أسقفية الشباب تختتم مهرجان الأسرات الجامعية.. صور

أضافة لأعضاء الأمانة العامة للأسرات الجامعية، والآباء الكهنة والعديد من الشخصيات العامة.





بدأ الحفل بالصلاة ثم النشيد الوطني، وتحدثت مقدمة الحفل الإعلامية الدكتورة دينا عبد الكريم عن أهمية البناء فى حياة الشباب فى المرحلة الحالية، ثم وجهت دعوة إلي نيافة الحبر الجليل الأنبا موسي، أسقف عام الشباب ونيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، للصعود إلى خشبة المسرح.



وأجرت الإعلامية دينا عبد الكريم معهما حوارًا عن أهمية بناء الإنسان روحيًا واجتماعيًا ووطنيًا ثم عرضت اللجنة المنظمة للمهرجان فيديو حصاد لمهرجان هذا العام، بجانب فقرة الكورال المجمع الذي يضم عددًا من الأسرات الجامعية المختلفة.



وقال "إبرام لويس" منسق الحفل وعضو اللجنة المنظمة للمهرجان، إنه تم تكريم أكثر من 2000 شاب وشابة بجانب تكريم ضيوف شرف الحفل ولجان التحكيم في الثلاث أنشطة هذا العام (الروحي، الفني، الرياضي).



حضر الحفل من ضيوف الشرف كلًا من الكاتب الصحفى حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، الدكتور جمال مصطفي، رئيس قطاع الآثار، مندوب عن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، الدكتور محمود العلايلي، رئيس حزب المصريين الأحرار، النائب الدكتور عماد جاد، النائب إيهاب الطماوي، المستشار أمير رمزي، الدكتور إيهاب رمزي، الأب الربان فيليبس عيسى كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس بالقاهرة.





احتفلت اللجنة المنظمة لـ "مهرجان الأسرات الجامعية أسقفية الشباب"، بختام مهرجان الأسرات الجامعية (هلم نبني 2019) بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثانى وبحضور نيافة الأنبا موسى أسقف عام الشباب ونيافة الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة،