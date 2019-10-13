برلماني: 3 أسباب وراء انخفاض أسعار الذهب

قال النائب عمرو الجوهرى ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أنه كان من الطبيعى أن يحدث إنخفاض فى أسعار الذهب مع انخفاض سعر الدولار ، هذا بالإضافة إلى أن هناك من توقع بتخزين الذهب للإستثمار فيه ، ثم ارتفع سعره حينما تم بيعه.



وأشار الجوهرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك دول اشترت كميات كثيرة من الذهب وحينما تم بيعه كان هناك اتجاه لخفض أسعار الذهب.



كما أوضح عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أنه مع بيع شهادات استثمار قناة السويس وجدنا ان بنك مصر والبنك الأهلى لم يخفضا سعر الفائدة 1 % ، مما جعل نسبة الودائع تنخفض وبالتالى تزيد معها أسعار الذهب.



وكان قد سجل سعر الذهب انخفاضا يتراوح بين 10 و 14 جنيها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تراوح سعر الجرام عيار 21 في بداية تعاملات الأسبوع عند مستوى 690 جنيها مختتما الأسبوع اليوم الجمعة متراوحا بين بين 676 و680 جنيها.



وشهدت أسعار الذهب الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2019، في محال الصياغة، انخفاضا عن أسعار مستهل تعاملات أمس الخميس بمعدل حوالي 3 جنيهات، وذلك وفقا لموقع "إيجيبت جولد برايس" المتخصص في سعر المعدن النفيس، وفيما يلي سنتعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 11- 10 - 2019 لجميع الأعيرة.



أسعار الذهب في مصر



سعر جرام الذهب عيار 21



تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 678 و680 جنيها.



سعر جرام الذهب عيار 18



تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 581 و583 جنيها.



سعر جرام الذهب عيار 24



تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 775 و777 جنيها.



سعر الجنيه الذهب



وسجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح بين 5,424 و 5,440 جنيها.



سعر جرام الذهب عيار 22



وسجل جرام الذهب عيار 22 سعرا يتراوح بين 710 إلى 712 جنيها، وعيار 14 سعرا يتراوح ما بين 452 و453 جنيها، وعيار 12 من 387 و389 جنيها.

