دولة جديدة تعلن وقف تصدير الأسلحة إلى تركيا.. تعرف عليها

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن الحكومة الألمانية ستوقف صادرات الأسلحة إلى تركيا، على خلفية العسكرية التي تشنها أنقرة ضد مواقع الأكراد في شمال شرق سوريا.



ونقلت صحيفة "بيلد إن زونتاج"الألمانية عن ماس قوله "بناء على الهجوم العسكري الذي تقوم به تركيا في شمال شرق سوريا، لن تصدر الحكومة الفيدرالية تصاريح جديدة لتصدير أسلحة ومعدات عسكرية يمكن لتركيا أن تستخدمها في سوريا"و ذلك بعد عملية عسكرية تركية في شمال سوريا حيث تقدمت القوات التركية إلى داخل مدينة رأس العين في شمال شرق سوريا اليوم السبت



من جانبها وصفت جامعة الدول العربية العملية العسكرية التركية بأنها "غزو لأراضي دولة عربية وعدوان على سيادتها".



وبدأت تركيا عمليتها العسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها جماعة إرهابية بعد أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض قواته التي تدعم المقاتلين الأكراد في قتال تنظيم داعش الإرهابي.