Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

دولة جديدة تعلن وقف تصدير الأسلحة إلى تركيا.. تعرف عليها

السبت 12/أكتوبر/2019 - 04:37 م
ألمانيا توقثف تصدير
ألمانيا توقثف تصدير الأسلحة لتركيا
Advertisements
رحيم يسري
أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن الحكومة الألمانية ستوقف صادرات الأسلحة إلى تركيا، على خلفية العسكرية التي تشنها أنقرة ضد مواقع الأكراد في شمال شرق سوريا.

ونقلت صحيفة "بيلد إن زونتاج"الألمانية عن ماس قوله "بناء على الهجوم العسكري الذي تقوم به تركيا في شمال شرق سوريا، لن تصدر الحكومة الفيدرالية تصاريح جديدة لتصدير أسلحة ومعدات عسكرية يمكن لتركيا أن تستخدمها في سوريا"و ذلك بعد عملية عسكرية تركية في شمال سوريا حيث تقدمت القوات التركية إلى داخل مدينة رأس العين في شمال شرق سوريا اليوم السبت

من جانبها وصفت جامعة الدول العربية العملية العسكرية التركية بأنها "غزو لأراضي دولة عربية وعدوان على سيادتها".

وبدأت تركيا عمليتها العسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها جماعة إرهابية بعد أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض قواته التي تدعم المقاتلين الأكراد في قتال تنظيم داعش الإرهابي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ألمانيا تحذر من عودة داعش بسبب الغزو التركي لـ سوريا

أول رد فعل من حلف الناتو بشأن العدوان التركي على أكراد سوريا

مجازر وضحايا ومشردون من درع الفرات لـ نبع السلام.. لماذا يصر أردوغان على التدخل العسكري بشمال سوريا

قوات كردية تصد محاولات تركية للتوغل شمال سوريا

نواب أمريكيون يضغطون مجددا لدفع ترامب إلى إجراء أقوى ضد تركيا

ترشيحاتنا

في خطوتين بس.. طريقة تفعيل ميزة الوضع الليلي على واتساب

خطوات بسيطة لإلغاء تنشيط حسابك على فيسبوك

بعد ظهوره مع عارضة الأزياء.. تعليق ناري من دعاء صلاح على مهاجمي محمد صلاح

فى اختراق السفارات الأجنبية .. إحالة مسئولين ببنوك كبيرة وآخرين للجنايات

الموت يفجع إبراهيم عبدالخالق لاعب الإنتاج الحربي

فستان مشجر وباقة ورد.. جوهرة تخطف الأنظار بـ إطلالة جريئة.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جيب قصيرة.. إنجى المقدم تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية

في عمر الرابعة والستين.. يسرا بـ إطلالة شبابية مع جميلة عوض

فستان مشجر وباقة ورد.. جوهرة تخطف الأنظار بـ إطلالة جريئة.. شاهد