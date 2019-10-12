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أخبار العالم

بوتين يكشف عن طبيعة علاقته بالملك سلمان وموقفه من إدانة إيران في هجوم آرامكو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 04:40 م
الملك سلمان وبوتين
الملك سلمان وبوتين
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على صالح
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوة العلاقات التي تتمتع بيها بلاده مع المملكة العربية السعودية، مشيدا بصداقته مع الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واصفا العلاقات بينه وبين قادة المملكة بـ «المتطورة والممتدة». 

وقال الرئيس الروسي في الجزء الذي عرضته قناة العربية اليوم السبت للمقابلة التي أجرتها معه لأول مرة، في مدينة سوتشي، والتي أعلنت عن إذاعتها غدا الأحد، قبل أيام من زيارته المقررة إلى المملكة، والتي تعتبر الأولى له منذ 10 سنوات. 

وأضاف بوتين، قائلا: «نحن ننظر إلى المملكة العربية السعودية كدولة صديقة لنا، ولقد نشأت بيني وبين الملك وولي عهده علاقات طيبة تتطور عمليا على مستوى جميع الاتجاهات»

وجدد بوتين إدانته للحادث الإرهابي الذي تعرضت له منشآت أرامكو النفطية في السعودية، مشيرًا إلى عدم دراية روسيا بشأن الجهة التي تقف خلف الهجوم.

وأضاف: «لقد قلت للتو، وأريد أن أكرر: بغض النظر عمن يقف وراء هذا الحادث فإننا ندين هذا النوع من الأعمال»

وأضاف: «في اليوم التالي، سألت كلا من رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية ووزير الدفاع.. لا، ولا أحد يعرف من وراء الهجوم».

تناول الحوار الذي أجرته العربية مع الرئيس الروسي العلاقات بين الرياض وموسكو، والاعتداء الإرهابي الأخير على منشآت أرامكو النفطية وتأثيره على مستقبل أسواق الطاقة، كما تطرقت المقابلة إلى دور إيران التخريبي في المنطقة وسباق التسلح، والتوسع المستمر لحلف شمال الأطلسي
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