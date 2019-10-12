بوتين يكشف عن طبيعة علاقته بالملك سلمان وموقفه من إدانة إيران في هجوم آرامكو

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوة العلاقات التي تتمتع بيها بلاده مع المملكة العربية السعودية، مشيدا بصداقته مع الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واصفا العلاقات بينه وبين قادة المملكة بـ «المتطورة والممتدة».





وقال الرئيس الروسي في الجزء الذي عرضته قناة العربية اليوم السبت للمقابلة التي أجرتها معه لأول مرة، في مدينة سوتشي، والتي أعلنت عن إذاعتها غدا الأحد، قبل أيام من زيارته المقررة إلى المملكة، والتي تعتبر الأولى له منذ 10 سنوات.





وأضاف بوتين، قائلا: «نحن ننظر إلى المملكة العربية السعودية كدولة صديقة لنا، ولقد نشأت بيني وبين الملك وولي عهده علاقات طيبة تتطور عمليا على مستوى جميع الاتجاهات»





وجدد بوتين إدانته للحادث الإرهابي الذي تعرضت له منشآت أرامكو النفطية في السعودية، مشيرًا إلى عدم دراية روسيا بشأن الجهة التي تقف خلف الهجوم.





وأضاف: «لقد قلت للتو، وأريد أن أكرر: بغض النظر عمن يقف وراء هذا الحادث فإننا ندين هذا النوع من الأعمال»





وأضاف: «في اليوم التالي، سألت كلا من رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية ووزير الدفاع.. لا، ولا أحد يعرف من وراء الهجوم».



