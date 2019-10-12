شاهد | لحظة قتل طالب المنوفية على يد أحمد راجح بسبب فتاة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لحظة قتل الطالب محمود البنا الذى لقى مصرعه على يد احمد راجح طالب و3 آخرين بمركز تلا محافظة المنوفية أثناء الدفاع عن فتاة كانت تسير بالشارع تبين من الفيديو المتداول لحظة الاعتداء على الطالب من قبل المتهمين وقتله فى الشارع ورصدت كاميرات المراقبة لحظة ترصد المتهمين بالمجنى عليه وقتله .





بداية القصة

بدأت أحداث الجريمة اثناء مرور المجنى عليه محمود البنا فى أحد شوارع المنوفية والذى تصادف قيام احد الشباب ويدعى احمد راجح 18 سنة باعتراض احدى الفتيات في شوارع تلا محاولا ضربها والتقاط هاتفها منها وسط وابل من الشتائم ليتدخل محمود البنا الثانوى ضحية الغدر مدافعا عن الفتاة مطالبا من الشاب احمد راحج بالابتعاد عنها لانه ليس من الرجولة التعدى على فتاة ونشبت بينهما مشادة وانصرف كل منهما، وكتب ضحية الغدر محمود البنا علي حسابه علي الفيس بوك بوست يوضح فيه انه ليس من الرجولة الاعتداء علي فتاة ، لتثير غضب القاتل الذي قرر الانتقام من محمود طالب الثانوية العامة.





وبعد ساعات اصطحب القاتل اثنين من اصدقائه ليطارد محمود ضحية الغدر في أحد شوارع المدينة حاملا مطواة معاتبا له علي تدخله فحاول ضحية الغدر محمود البنا الهرب منه إلا أنه طارده هو واصدقاؤه مسددين له عدة طعنات بالفخذ اليسرى فسالت دماؤه علي الأرض وفروا هاربين حيث لفظ محمود البنا ضحية الغدر انفاسه الاخيرة بسبب النزيف الشديد حتي وصل إلى المستشفي جثة هامدة وسط حزن الجميع.





التقطتهم كاميرات المراقبة التي رصدت واقعة تعدى الشباب علي ضحية الغدر محمود البنا فيما القت قوات الامن القبض علي أحدهم فور حدوث الواقعة بينما فر اثنان اخران هاربين محاولين الاختباء خوفا من المحاكمة الا ان قوات الامن تمكنت من القبض عليهما عقب ساعات من جريمة القتل، وهم مصطفى محمد مصطفى 17 سنة طالب ومحمد أشرف 18 سنة طالب وإسلام عاطف 17 سنة طالب وبحوزتهم أداة الجريمة المستخدمة " مطوا





راجح قاتل

داخل منزل صغير ارتفع صوت القران الكريم جلس والد محمود البنا ضحية الغدر ووالدته يتلقيان العزاء في نجلهما الأكبر والوحيد الذى راح ضحية استهتار 3 شباب قرروا الانتقام منه بمطواة لمعاتبته لأحدهم على اعتراض فتاة فى الشارع ومحاولة التعدى عليها بالضرب.

قال محمد البنا والد الضحية محمود إن نجله هو الأكبر ولديه طفلة اخرى تدعى ندى ولكن محمود كان امله في الحياة قام بتربيته على الاخلاق حتى يكون فردا نافعا في المجتمع يفرحون به ولكن جاء شاب مستهتر اغرقه اهله بالمال ليقتل ابناء ليس لهم ذنب سوى انهم تم تربيتهم بطريقة سليمة ظنا منه انه سيفلت من جريمته بنفوذ أهله و أموالهم الطائلة.





وأضاف: أنه كان في عمله واتصلت به والدته تخبره أن نجله محمود مصاب وفي المستشفى فذهب اليه ووجده غارقا في دمائه جثة هامدة واصابته الصدمة على نجله الوحيد، موضحا أن نجله راح ضحية التربية السليمة والأخلاق الحميدة الذى اعتاد على غرسها هو ووالدته فيه منذ الصغر حتى يراه شابا صالحا.





وتابع: أن الجناة تربصوا بنجله اثناء ذهابه الى أحد الدروس الخصوصية وتعدوا عليه بمطواة ومزقوا جسده النحيف وهو ما رصدته كاميرات المراقبة، موضحا أنه لن يتنازل عن حق نجله في القصاص واعدام القتلة الذين اعتادوا على فعل جرائمهم دون رقيب او حسيب.









كان فرحتنا

وبعيون تملؤها الدموع أكدت والدته، أن محمود كان فرحتهم وكانوا ينتظرون أن يفرحوا به وبنجاحه، موضحة أن أصدقاءه جاءوا للمنزل لطلب رقم هاتف والد محمود بحجة انه مصاب فهرولت الأم لتجد نجلها غارقا في دمائه وتم نقله للمستشفى جثة هامدة.





وأضافت: ان محمود عاد من المدرسة في ذلك اليوم قبل ميعاده حيث أنه ذهب لاستلام الكتب وبسبب غياب المدرس عاد قبل ميعاده ولكنه نزل مرة اخرى وجاء بعدها اصدقاؤه يخبرونني انه مصاب.





وأشارت: إلى ان قاتل نجلها له سوابق كثيرة في التهجم على الفتيات ودهس احد المواطنين ودفع الفدية حيث أنه من الشباب المستهتر الذى اعتاد على البلطجة دون حساب.





وتابعت: أن احدى من جاءوا لتقديم التعزية أكدت ان ابنتها تخاف ان تمشي في الطريق في حالة وجود احمد راجح قاتل نجلها محمود لانه دائم معاكسة الفتيات والتعدى عليهن دون رقيب من الاسرة.





حبس المتهمين

قررت نيابة تلا بمحافظة المنوفية استمرار حبس 3 شباب بمركز تلا 4 أيام على ذمة التحقيقات وذلك عقب القبض عليهم بعد ساعات من قيامهم بقتل طالب بمطواة.





وقررت النيابة حبس كل من مصطفى محمد مصطفى 17 سنة طالب ومحمد أشرف راجح 18 سنة طالب وإسلام عاطف 17 سنة طالب، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا ابن الصف الثاني الثانوي وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم ويدعى محمد راجح بنهر إحدى الفتيات في الشارع ومحاولة التعدى عليها فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود البنا ضحية الغدر وسط الشارع وتركوه وسط دمائه وفروا هاربين.





وتسود حالة من الغضب بين أهالي مركز تلا للمطالبة بإعدام القتلة والقصاص منهم حيث انهم دائمي البلطجة وارهاب الفتيات، وطافت مسيرات حاشدة رافعين صورة ضحية الغدر محمود البنا وسط هتافات تطالب بالقصاص.





حقه لازم يرجع

قال اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية لاسرة الطالب محمود البنا ضحية الغدر " أنا لو حق إبنك مجاش يبقى أنا كمسؤول أروح أقعد في بيتنا " كما قبّل المحافظ يد والدة ضحية الغدر.



