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رياضة

انسوا جينيراسيون.. طارق السيد يضع تشكيل الزمالك الأنسب لمواجهة الأهلي.. فيديو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 06:52 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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حسن العمدة
وضع طارق السيد نجم الزمالك السابق ، تشكيل الزمالك من وجه نظره في الفترة المقبلة بعد استياء الجماهير بسبب تراجع الفريق .

وقال السيد ، علي قناة تايم سبورت ، ان تشكيل الزمالك الأنسب ، هو: محمد عواد فى حراسة المرمي ، فى الدفاع ، حمدي النقاز ، محمود علاء، محمد عبدالغني ، عبدالله جمعة ، فى الوسط ، طارق حامد ، فرجاني ساسي ، أوباما ، وأشرف بن شرقي ، وشيكابالا ، ومصطفي محمد فى الهجوم.

وتابع، هناك بعض التغييرات التي قد يحتاجها فى المباريات الكبيرة ، مثل ، محمد أوناجم ، احمد سيد زيزو ، إمام عاشور ، لافتا الي ، الجزء الامامي يغير فيه كما يشاء ولكن وسط الملعب والدفاع هم أفضل لاعبين من جه نظره .

وبسؤاله عن أزمة بطل السنغال ودورها فى تشتيت تركيز اللاعبين فى مواجهة الأهلي، قال: إن الزمالك لو خاض مباراة بطل السنغال سيفوز عليه فى أى مكان والفريق ظلم في إعادة المباراة ويجب على اللاعبين أن يركزون علي مباراة الاهلي ولا يلتفتوا لمباراة جينيراسيون .
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