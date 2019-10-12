انسوا جينيراسيون.. طارق السيد يضع تشكيل الزمالك الأنسب لمواجهة الأهلي.. فيديو

وضع طارق السيد نجم الزمالك السابق ، تشكيل الزمالك من وجه نظره في الفترة المقبلة بعد استياء الجماهير بسبب تراجع الفريق .





وقال السيد ، علي قناة تايم سبورت ، ان تشكيل الزمالك الأنسب ، هو: محمد عواد فى حراسة المرمي ، فى الدفاع ، حمدي النقاز ، محمود علاء، محمد عبدالغني ، عبدالله جمعة ، فى الوسط ، طارق حامد ، فرجاني ساسي ، أوباما ، وأشرف بن شرقي ، وشيكابالا ، ومصطفي محمد فى الهجوم.





وتابع، هناك بعض التغييرات التي قد يحتاجها فى المباريات الكبيرة ، مثل ، محمد أوناجم ، احمد سيد زيزو ، إمام عاشور ، لافتا الي ، الجزء الامامي يغير فيه كما يشاء ولكن وسط الملعب والدفاع هم أفضل لاعبين من جه نظره .



