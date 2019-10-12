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أخبار العالم

هل تتفاوض تركيا مع قوات سوريا الديمقراطية؟.. وزير الخارجية يرد على الوساطة

السبت 12/أكتوبر/2019 - 06:54 م
وزير خارجية تركيا
وزير خارجية تركيا
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وكالات
نقلت شبكة "دويتش فيله" الألمانية عن وزير خارجية تركيا أحمد جاويش أوغلو قوله إنه "لا تفاوض مع إرهابيين"، وذلك ردا على يرد على سؤال حول إمكانية وساطة مع وحدات حماية الشعب الكردية. 

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن في وقت سابق يوم الأربعاء الماضي، بدء العملية العسكرية التركية التي سماها "نبع السلام" ضد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب.

وتشن تركيا عملية عسكرية جوية وبرية على المناطق التي تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرق الفرات، وأسفرت العملية عن مقتل مدنيين بقصف جوي في منطقة رأس عيسى، وفقا لسوريا الديمقراطية.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد دعت، اليوم السبت، الولايات المتحدة إلى "تحمل مسئولياتها الأخلاقية"، وفرض حظر جوي يمنع المقاتلات التركية من قصف المدن والقرى السورية.

وقالت تلك القوات في بيان تلاه القيادي ريدور خليل، أمام الصحفيين في مدينة الحسكة "حلفاؤنا ضمنوا لنا الحماية بعدما دمرنا الخنادق والتحصينات (...) لكن فجأة ومن دون سابق إنذار تخلوا عنا بقرارات ظالمة من خلال سحب قواتهم من الحدود التركية".
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