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فن

نانسي عجرم تشعل حفل المنصورة بأغنية مين ده اللي نسيك .. فيديو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 07:23 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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آيه عاطف
أحيت الفنانة نانسي عجرم، حفل غنائي ضخم، مساء أمس الجمعة، في جامعة "الدلتا" بمحافظة المنصورة وسط حضور جماهيري كبير جدًا.

وقدمت نانسي العديد من أبرز الأغاني الخاصة بها منها : "بدنا نولع الجو"، و"ومعاك"، و"لو سألتك أنت مصري"، و"الدنيا حلوة"، "احساس جديد"، و"اه ونص" ، و"اطبطب وادلع" وغيرها من الأغاني، كما أشعلت المسرح بغنائها أغنية "مين ده اللي نسيك"، وسط تفاعل معجبينها.

يذكر أن أحيت نانسي عجرم، أول أمس الخميس حفلا غنائيا كبيرا في أحد الفنادق الضخمة، بالتجمع بصحبة الفنان محمود العسيلي.

 
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