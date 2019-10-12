حملة جنة.. الأزهر يخص صدى البلد بإطلاق الرسالة الثالثة عن توفير الأمان للطفل

استضاف برنامج ست الستات، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي تقدّمه الإعلامية دينا رامز، أعضاء فريق حملة "جنة" التي أطلقها المركز الإعلامي، للتوعية بخطر العنف ضد الأطفال، وشرح أحدث الطرق والأساليب السليمة للتربية، مُعتمدة في ذلك على الأسلوب العلمي المُبسط، مع سرد قصص السيرة النبوية في التربية وبيان كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال.





خصّ المركز الإعلامي للأزهر الشريف برنامج ست الستات بإطلاق الرسالة الثالثة للحملة تحت عنوان: "توفير الأمان للطفل ونتيجة ذلك على الأسرة والمجتمع".





قال محمد دياسطي، عضو حملة «جنة» التي أطلقها الأزهر الشريف لمناهضة العنف ضد الأطفال، إن الحملة تعمل وفقًا للأدوات الموجودة لدى المركز الإعلامي للأزهر من خلال التواصل مع القنوات والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالأزهر الشريف.





وأضاف «دياسطي»، خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن الحملة تستهدف إقامة ندوات وورش تدريبية والتعامل مع المدرسين المختصين بالمراحل التعليمية الابتدائية.





وتابع: «وسائل الإعلام عليها دور في الترويج للحملة والتعريف بأهدافها».





وأشار إلى ان الحملة هدفها خلق مجتمع يعي باحتياجات وحقوق الطفل، لافتًا إلى أن الحملة لا تنتقد طريقة معاملة الآباء للأبناء، ولكن تعالج الأسباب التي تؤدي للعنف الأسري.





وأضاف، أن السبب في الغالب وراء العنف الأسري ضد الأطفال هو محاولة «تأديب» الطفل، موضحًا أن الحملة تهدف لتصحيح مفهوم التربية والتعامل مع الاحتياجات النفسية للأطفال.





وتابع: «الحملة تحاول إظهار الآثار الإيجابية التي تحدث عند تلبية الاحتياجات النفسية للأطفال على المجتمع، وعلى العكس حال عدم تلبية تلك الاحتياجات كيف يكون الأثر على المجتمع والأسرة».





وقال الدكتور محمود الهواري: إن الاعتداء على الطفلة جنة هو اعتداء غير مقبول وغاشم وجريمة إنسانية.



