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مرأة

بعباية سوداء.. رايا أبي راشد تبهر متابعيها بإطلالة مختلفة

السبت 12/أكتوبر/2019 - 07:36 م
رايا ابى راشد
رايا ابى راشد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة رايا ابى راشد، مجموعة من الصور برفقة صديقها المذيع قصى، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت رايا ابى راشد بإطلالة أنيقة وبسيطة، ارتدت فيها فستانًا أسود يشبه العباءة يوجد به بعض النقوش باللون الاسود، حيث أثارت جدل متابعيها الذين تسائلوا هل هو فستان ام عباءة.

ومن الناحية الجمالية، وضعت مكياجا أبرز ملامحها، وجاءت تسريحة شعرها بسيطة وغير مكلفة.

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