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رياضة

وديا.. شبان قنا يفوز علي الجونة استعدادا للقسم الثانى

السبت 12/أكتوبر/2019 - 08:29 م
شبان قنا
شبان قنا
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رباب الهوارى
حقق الفريق الأول بنادي الشبان المسلمين بقنا الفوز بهدف للاشئ على نظيره نادي الجونة باستاد الجونة الرياضي ، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثانى لمجموعة الصعيد .

جاء اللقاء متميزا وقويا للغاية واستطاع خالد عبدالشافي لاعب شبان قنا ، تسجل هدف اللقاء الوحيد، لينتهي بفوز شبان قنا 1 /0 . 

يذكر أن مجلس إدارة نادى شبان قنا برئاسة جمال الحديدي قرر تجديد الثقة فى كمال الزين ليتولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى في الموسم القادم من دوري القسم الثاني.

وكان الزين نجح فى قيادة الفريق الأول بنادى شبان قنا للتأهل إلى دورة الترقى وحصل على بطاقة التأهل لدورى القسم الثانى.

وأنهى شبان قنا دورة الترقى في المركز الثانى برصيد 10 نقاط خلف بترول أسيوط المتصدر.
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