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وائل الإبراشي: إعلام الإخوان يدافع عن مذابح أردوغان في سوريا

السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:36 م
اعلام الاخوان
اعلام الاخوان
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خالد محيي الدين
قال الإعلامي "وائل الإبراشي"، إن جماعة الإخوان الإرهابية وإعلامهم الفاسد يواصلون دفاعهم عن تركيا وحاكمها السفاح "أردوغان" رغم كل المذابح التي اترتكبها على أراضي سوريا.

وتابع، "الإبراشي" خلال تقديمه برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "اون اي" الفضائية، أن إعلام الإخوان يسب الجيش المصري ويلقي عليه الادعاءات والاكاذيب، ولكنه يؤيد الجيش التركي بكل قوته، كأنه فاتح للأراضي سوريا وليس محتلا لها.

وأشار الإعلامي "وائل الإبراشي"، إلى أن أردوغان قد ارتكب مذابح بشعة خلال الأيام القليلة الماضية في شمال سوريا بحجة تطهير تلك الأراضي.
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