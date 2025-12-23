قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعاون بين البحوث الزراعية والقطاع الخاص لتطوير أصناف شعير عالية الجودة

شيماء مجدي

استضافت إحدى شركات انتاج المولت، وفداً يتضمن ممثلين من وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى ومركز البحوث الزراعية ARC ومجموعة صحارى مصر.

وجاءت هذه الزيارة في إطار خطة العمل لبروتوكول التعاون المشترك بين مركز البحوث الزراعية و صحارى مصر وشركة انتاج المولت، الذي انطلقت أعماله في سبتمبر من هذا العام ويهدف إلى تطوير زراعات الشعير واستنباط أصناف محلية عالية الإنتاجية والجودة تلائم الاشتراطات الصناعية وتدعم الاستدامة الزراعية وتقلل الاعتماد على الأصناف المستوردة.

كما يركّز هذا التعاون على تطوير أصناف من الشعير المخصّصة لصناعة المولت وفق أعلى معايير الجودة العالمية وتعزيز سلسلة التوريد المحلية ودعم خفض استهلاك المياه وتقليل الانبعاثات الكربونية باستخدام أحدث تقنيات الزراعة الذكية.

وتماشياً مع رؤية مصر 2030 والتوجه الاستراتيجي  لدعم الصناعة المحلية وتقديم منتجات تنافسية بمعايير عالمية، وتفخر تلك الشركة بأن تتمتع منتجاتها بأكثر من 90% مكون محلى بآيادى مصرية  .

جدير بالذكر أن هذا البروتوكول يأتي ترسيخاً للتعاون المستمر بين القطاع الخاص ومركز البحوث في تعاون امتد لأكثر من أربعين عاماً، كما انة تم توقيع أول بروتوكول تعاون بين الطرفين في عام 2014، والذي أثمر خلال السنين الماضية عن خفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 30% و50% . ويواصل هذا التعاون تقديم منظور جديد من خلال الربط بين البحث الزراعي والخبرة الصناعية ونتطلع إلى استمرار الأثار الإيجابية البيئى والزراعى والصناعى لهذه الشراكة.

وخلال الزيارة، شارك أعضاء الوفد في مناقشات بنّاءة، وقاموا بجولة داخل المصنع للاطلاع على عملية التصنيع كاملة على أرض الواقع. تم تأسيس مصنع المولت في عام 2005 و يعمل كرائد متخصص في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط بتقنيات متطورة، ويحمل شهادات دولية معتمدة من ضمنها FSSC  22000 Ver.6 وISO 9001:2015  وISO 14001:2015  وISO 45001:2018 ، بالإضافة إلى تسجيل منشأة مصنع المولت في القائمة البيضاء لهيئة سلامة الغذاء المصرية، مما يعكس التزامنا بالجودة والامتثال لمعاييرسلامة الغذاء. 

