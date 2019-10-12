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حوادث

عامل يقتل حماته لمنعه من رؤية طفله بسبب خلافات مع ابنتها بالأميرية

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:06 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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كتب محمد صبري
القى رجال الامن بالقاهرة القبض على عامل لاتهامه بقتل حماته بسبب منعه من رؤية طفله بالاميرية ، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه ٤ ايام على ذمه التحقيق .

تلقى قسم شرطة الاميرية بلاغا بالعثور على جثة سيدة داخل شقة بدائرة القسم ، علي الفور انتقلت أجهزة الامن الى مكان البلاغ وتبين من التحريات وجمع المعلومات ان ربة منزل ٦٠ عاما غارقه فى دمائها وبها طعنة نافذة تم نقل جثتها الى المشرحه ، وتبين ان زوج ابنتها وراء ارتكاب الجريمة .

ومن خلال احد الاكمنه تم ضبط المتهم ، واعترف بارتكابه الجريمة وقرر انه ليلة الحادث ذهب لمنزل حماته لرؤية طفلة ففوجئ بحماته تمنعه بسبب خلافات مع ابنتها فلم يشعر الا وهو ينهال عليها بسكين لتلقى مصرعها فى الحال .
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