عامل يقتل حماته لمنعه من رؤية طفله بسبب خلافات مع ابنتها بالأميرية

القى رجال الامن بالقاهرة القبض على عامل لاتهامه بقتل حماته بسبب منعه من رؤية طفله بالاميرية ، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه ٤ ايام على ذمه التحقيق .



تلقى قسم شرطة الاميرية بلاغا بالعثور على جثة سيدة داخل شقة بدائرة القسم ، علي الفور انتقلت أجهزة الامن الى مكان البلاغ وتبين من التحريات وجمع المعلومات ان ربة منزل ٦٠ عاما غارقه فى دمائها وبها طعنة نافذة تم نقل جثتها الى المشرحه ، وتبين ان زوج ابنتها وراء ارتكاب الجريمة .



ومن خلال احد الاكمنه تم ضبط المتهم ، واعترف بارتكابه الجريمة وقرر انه ليلة الحادث ذهب لمنزل حماته لرؤية طفلة ففوجئ بحماته تمنعه بسبب خلافات مع ابنتها فلم يشعر الا وهو ينهال عليها بسكين لتلقى مصرعها فى الحال .

