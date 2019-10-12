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أبو هشيمة يفضح بي إن سبورت القطرية.. ويؤكد: تحقد على المصريين.. فيديو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:07 م
أحمد أبوهشيمة
أحمد أبوهشيمة
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عبد الخالق صلاح
قال رجل الاعمال أحمد أبوهشيمة، إن فضائية بي إن سبورت القطرية مسيسة وتستغل الرياضة في السيطرة على الشعوب، وبمجرد العمل في مصر على تطوير العمل الرياضي حدثت غيرة وحقد على المصريين.

وأوضح أبو هشيمة خلال برنامج «الحكاية»، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، ويقدمه «عمرو أديب»، أن اتهام مصريين وهما على سالم ووليد عبد العزيز بالتخابر مع مصر والسعودية على خلفية عملهما في الجزيزة في قمة الإفلاس والحقد، مشيرا الى أن القطريين يرفضون دخول القنوات الرياضية المصرية المنافسة ويخشونها.

وأضاف أبو هشيمة، أنه اكتشف أن هناك مخالفات كبيرة كانت تفعلها الجزيرة ومنها الحصول على حقوق البث في الشرق الأوسط لمدة 12 عاما وهذا ليس منطقيا، لافتا إلى ان فيفا أصدرت قرارا بأن الدول التي تصل إلى كأس العالم تحصل على حقوق بث 22 مباراة ولم تفعل الجزيزة ذلك واذاعتها فقط على بن ان سبورت المفتوحة على الرغم من قرار فيفا الذي يعطي الحق لمصر بإذاعة الـ 22 مباراة على قنواتنا المفتوحة.
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