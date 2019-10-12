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رياضة

يخرب بيت شياكتك .. احمد حسن يعلق على شراب ميدو | شاهد

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:09 م
ميد والعميد وحازم
ميد والعميد وحازم امام
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محمد بدران
نشر احمد حسن عميد لاعبي العالم صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهر لاعب منتخب مصر برفقة احمد حسام ميدو المدير الفنى لمصر المقاصة، وحازم امام لاعب الزمالك، ويشير احمد حسن على حذاء ميدو وعلق قائلًا "يخرب بيت شياكتك وشياكة شرابك يا ميدو".

واستأنف أحمد حسام ميدو تدريبات الفريق على الملعب الفرعي بالدفاع الجوي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر إقامتها يوم ١٧ أكتوبر بالسويس ضمن منافسات الأسبوع الرابع بالدوري.

يذكر أن أحمد حسن من مواليد مغاغة بالمنيا وهو لاعب كرة قدم معتزل والمدير الفني السابق لنادي بتروجيت، ويعد أكثر لاعبي منتخب مصر والدول الأفريقية والعالم مشاركة في المباريات الدولية برصيد 184 مباراة.

ولعب لأكبر الأندية في مصر الزمالك والأهلي والإسماعيلي فضلًا عن مسيرته الاحترافية في بشكتاش التركي وأندرلخت البلجيكي.


يخرب بيت شياكتك .. احمد حسن يعلق على شراب ميدو | شاهد
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