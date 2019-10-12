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أخبار البلد

رئيس الوزراء يصدر قراراً بتحديد سعر بيع الغاز المورد للمصانع.. تفاصيل

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:12 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
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محمد عبد المنعم
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2363 لسنة 2019، حيث جاءت مادته الاولى بتحديد سر بيع الغاز المورد للصناعة على النحو التالى :

6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت ، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الحديد والصلب ، الألومنيون ، النحاس ، السيراميك والبورسلين .

ويستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعى الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1162 لسنة 2014 ، 1685 لسنة 2014 ، 1021 لسنة 2015 ، 1556 لسنة 2019 ، 1557 لسنة 2019 المشار إليها لباقى الصناعات .

وتتم مراجعة هذه الأسعار كل ستة أشهر فى ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ، بما لا يقل عن متوسط تكلفة الغاز ، وذلك بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019 المشار إليه .
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