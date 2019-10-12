رئيس الوزراء يصدر قراراً بتحديد سعر بيع الغاز المورد للمصانع.. تفاصيل

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2363 لسنة 2019، حيث جاءت مادته الاولى بتحديد سر بيع الغاز المورد للصناعة على النحو التالى :



6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت ، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الحديد والصلب ، الألومنيون ، النحاس ، السيراميك والبورسلين .



ويستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعى الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1162 لسنة 2014 ، 1685 لسنة 2014 ، 1021 لسنة 2015 ، 1556 لسنة 2019 ، 1557 لسنة 2019 المشار إليها لباقى الصناعات .



وتتم مراجعة هذه الأسعار كل ستة أشهر فى ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ، بما لا يقل عن متوسط تكلفة الغاز ، وذلك بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019 المشار إليه .