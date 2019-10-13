أزمة طارق حامد .. هانى حتحوت يكشف تفاصيل أزمة لاعب الزمالك ..فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن طارق حامد لاعب نادي الزمالك قام بالنشر عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام "انتظرت وصبرت كثيرا من أجل من أحبهم ويحبونني، ولكن لقد طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى".



وأضاف حتحوت، خلال تقديمه برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن طارق حامد حصل على وعد بالانتقال إلى نادي اتحاد جدة، وكان يريد الحصول على ترضية بعد عدم انتقاله إلى نادي بيراميدز.



وكشف الإعلامي هاني حتحوت، أن رسالة طارق حامد يريد من خلالها الحصول على مستحقاته، موضحا أن مسئولي نادي الزمالك قاموا بالاتصال بطارق حامد المتواجد مع المنتخب الوطني لكرة القدم في معسكره المغلق في الإسكندرية وأبلغوه هل هناك مشكلة بعد ما كتبه عبر انستجرام ونفي طارق حامد أن يكون ذلك بسبب مشكلة تخص النادي ولكن مع أحد شركائه في الأعمال التجارية.



وأوضح الإعلامي هاني حتحوت، أن طارق حامد حصل على وعد من مسئولي الزمالك بتعديل عقده ترضيه له على عدم رحيله إلى اتحاد جدة ونادي بيراميدز.