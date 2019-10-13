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رياضة

الأهلي يكشف لأول مرة عن المبلغ الحقيقي لشراء حسين الشحات

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 01:06 ص
حسين الشحات
حسين الشحات
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عمرو ابوبكر
كشف أمير توفيق مدير تعاقدات النادي الأهلي، عن مفاجأة صادمة في المبلغ المقدم في شراء صفقة حسين الشحات لاعب العين الإماراتي السابق.

وقال توفيق خلال تصريحاته على فضائية أون سبورت مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج ملعب اون، إن المبلغ المقدم في شراء الشحات لم يتعدى نصف الـ 150 مليون جنيه.

وأضاف مدير تعاقدات النادي الأهلي، أن حسين الشحات تم دفع 5 ملايين دولار مقابل شرائه أي ما يعادل 80 مليون جنيه مصري فقط ولم يتخط هذا الرقم أي مليم آخر.

وتابع توفيق :" الشحات تغاضى عن مبالغ كبيرة حيث أنه كان يرغب في ارتداء قميص الأهلي، وكما نرى أنه يقدم مستوى رائع خلال الفترة الحالية.

وكانت شائعات، انتشرت حول شراء النادي الأهلي لحسين الشحات بمبلغ 150 مليون جنيه مصري خلال الفترة السابقة، وهو ما نفاه مدير التعاقدات في النادي.
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