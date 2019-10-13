أمير توفيق يكشف لماذا فضل الأهلي التعاقد مع فايلر عن سباليتي

ارتبط اسم المدير الفني السابق لنادي إنتر ميلان الإيطالي لوتشانو سباليتي بقيادة تدريب مهمة النادي الأهلي، قبل أن تعلن إدارة القلعة الحمراء إتمام التعاقد مع السويسري رينيه فايلر.



وكشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أحمد شوبير علي قناة "أون سبورت" عن كواليس المفاوضات مع سباليتي قائلًا : جرت المفاوضات مع سباليتي، وتحدثت معه شخصيًا ولكن كان لديه ظروف خاصة منعته من التواجد".



وتابع خلال تصريحاته : "كان لدينا طريقين نسير فيهما، أولهما مدرب كبير وصاحب تاريخ أو مدرب سيرته الذاتية ليست كبيرة ولكن حقق نجاحات مثل فايلر".



ويحتل النادي الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 9 نقاط، تحت قيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر، الذي تولى القيادة الفنية للمارد الأحمر بعد إقالة الأوريجواياني مارتن لاسارتي.





