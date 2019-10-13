نادي المبادئ .. رئيس الزمالك: عمرو الجنايني سلم كفنه للأهلي

انتقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، بسبب تواجده في حفل تسليم درع الدوري للنادي الأهلي.



وأشار منصور في تصريحات عبر برنامج الزمالك اليوم ، إلى أنه لم يسئ إلى النادي الأهلي، فهو نادي المبادئ، ولكن من أهدرها هو محمود الخطيب ، وأنه يكن كل الاحترام للقلعة الحمراء.



واختتم: بالرغم من أن جماهير الأهلي وجهت السباب للجنايني، إلا أنه تواجد لتسليم درع الدوري، لتقديم كفنه للأهلي من أجل إرضائهم ورضاهم عنه.