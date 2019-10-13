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أخبار العالم

جونسون أمام ميركل وماكرون غدا في الاتحاد الأوروبي

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 04:43 ص
صدى البلد
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رويترز
ذكرت صحيفة صنداي تايمز أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيتحدث مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر غدا الاثنين في محاولة لحثهم على دعم اتفاقه لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن جونسون سيعرض على القادة الثلاثة إما مساعدته في تقديم اتفاق جديد هذا الأسبوع أو الاتفاق بشكل ودي على الخروج دون اتفاق في 31 أكتوبر
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