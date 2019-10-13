Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لجنة الكرة بأسوان تجتمع بالجهاز الفني واللاعبين قبل لقاء المقاولون العرب

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:03 ص
صدى البلد
Advertisements
رباب الهوارى
عقد اللواء أحمد سليمان رئيس نادي أسوان الرياضي اجتماعا بلجنة الكرة والجهاز الفني واللاعبين في إطار الاستعداد للمرحلة القادمة التي تبدأ بمباراة المقاولون بالقاهرة في رابع جولات الفريق في الدوري الممتاز.

حرص اللواء أحمد سليمان رئيس نادي أسوان على حضور مران الفريق اليوم خلال استعداده لمباراة المقاولون العرب.

وعقد سليمان جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة مجدى عبدالعاطي بعد الانتهاء من المران في حضور أعضاء مجلس الإدارة والمشرف علي الفريق لتحفيز اللاعبين خلال هذه الفترة.

وأكد رئيس النادي ثقته في التزام اللاعبين خلال فترة الإعداد لتقديم موسم جيد وطالبهم بالتحلي بالعزيمة والإصرار مؤكدًا على وقوف مجلس الإدارة بقوة خلف الفريق والجهاز الفني لتنفيذ مطالبهم في إطار الهدف الرئيسي ،وحثهم على ضرورة تقديم أداء يليق باسم النادى والدفاع عن ألوان الفريق أمام نادي المقاولون العرب .

ويستعد أسوان لمواجهة المقاولون العرب بالقاهرة يوم الجمعة في الثالثة عصرا ،علي ملعب المقاولون العرب ،في رابع جولات الدورى الممتاز لموسم 2019/2020 .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجم الاتحاد وصانع ألعاب جزائري ينضمان لكتيبة أسوان استعدادا للممتاز

أسوان يستقر على قيد 12 لاعبا بالقائمة الأولى

أسوان يقرر عدم إذاعة مباريات الفريق في الموسم الجديد للدوري

المقاولون العرب يراهن على تألق طاهر محمد أمام سموحة بالدوري

ترشيحاتنا

عمرها 40 عامًا وتحدت حماتها.. قصة مصرية أبهرت حكام ذا فويس

ارتفاع كبير في أسعار الحديد لهذا السبب

من معسكر المنتخب .. أول تعليق لطارق حامد عن حقيقة خلافه مع الزمالك

اخبار البرلمان | شروط ومدة تجديد رخصة السيارات في قانون المرور الجديد.. وإعادة تعيين الموظف الحاصل على مؤهل أعلى خلال 6 أشهر.. تفاصيل

المدير الفني لسبورتنج يتحدث عن إنجازه التاريخي بالتأهل لنهائي إفريقيا لليد ومواجهة الزمالك

رابعة ابنة كفر الشيخ تبهر جمهور ولجنة تحكيم the voice

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان منقوش .. رانيا فريد شوقي في إطلالة أنثوية

إطلالة جذابة .. منة فضالي تتألق بصحبة راغب علامة

بالصور | السماء بلون بنفسجي تثير ذعر اليابانيين