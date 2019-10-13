لجنة الكرة بأسوان تجتمع بالجهاز الفني واللاعبين قبل لقاء المقاولون العرب

عقد اللواء أحمد سليمان رئيس نادي أسوان الرياضي اجتماعا بلجنة الكرة والجهاز الفني واللاعبين في إطار الاستعداد للمرحلة القادمة التي تبدأ بمباراة المقاولون بالقاهرة في رابع جولات الفريق في الدوري الممتاز.



حرص اللواء أحمد سليمان رئيس نادي أسوان على حضور مران الفريق اليوم خلال استعداده لمباراة المقاولون العرب.



وعقد سليمان جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة مجدى عبدالعاطي بعد الانتهاء من المران في حضور أعضاء مجلس الإدارة والمشرف علي الفريق لتحفيز اللاعبين خلال هذه الفترة.



وأكد رئيس النادي ثقته في التزام اللاعبين خلال فترة الإعداد لتقديم موسم جيد وطالبهم بالتحلي بالعزيمة والإصرار مؤكدًا على وقوف مجلس الإدارة بقوة خلف الفريق والجهاز الفني لتنفيذ مطالبهم في إطار الهدف الرئيسي ،وحثهم على ضرورة تقديم أداء يليق باسم النادى والدفاع عن ألوان الفريق أمام نادي المقاولون العرب .



ويستعد أسوان لمواجهة المقاولون العرب بالقاهرة يوم الجمعة في الثالثة عصرا ،علي ملعب المقاولون العرب ،في رابع جولات الدورى الممتاز لموسم 2019/2020 .