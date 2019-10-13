زلزال بقوة 2ر5 درجة يضرب جنوبي الصين دون أنباء عن خسائر بشرية

ضرب زلزال بقوة 2ر5 رجة على مقياس ريختر منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ جنوبي الصين، دون ورود أنباء حتى الآن حول سقوط خسائر بشرية.



وذكر المركز الصيني لشبكات رصد الزلازل - في بيان اليوم /الأحط/ - أن الزلزال وقع الساعة 10:55 مساء أمس، وأن مركز الزلزال تم رصده على عمق 10 كيلومترات في مدينة "يويلين" بمنطقة قوانغشي جنوبي البلاد.

