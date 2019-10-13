بدء التصويت في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة التونسية

بدأ التصويت في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة التونسية التي يتنافس فيها المرشحان نبيل القروي وقيس سعيد.





ويدلي أكثر من 7 ملايين ناخب اليوم الأحد بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس جديد للجمهورية من بين المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي.





وانطلقت عملية الاقتراع خارج تونس منذ الجمعة وتتواصل إلى اليوم الأحد مع تسجيل نسبة إقبال للتونسيين بالخارج في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية تقدّر بـ9.3 % إلى حدود الساعة الرابعة من مساء السبت بتوقيت تونس.



