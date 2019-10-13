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أخبار العالم

بدء التصويت في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة التونسية

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:11 ص
بدء التصويت في جولة
بدء التصويت في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة التونسية
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رحيم يسري
بدأ التصويت في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة التونسية التي يتنافس فيها المرشحان نبيل القروي وقيس سعيد.

ويدلي أكثر من 7 ملايين ناخب اليوم الأحد بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس جديد للجمهورية من بين المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي. 

وانطلقت عملية الاقتراع خارج تونس منذ الجمعة وتتواصل إلى اليوم الأحد مع تسجيل نسبة إقبال للتونسيين بالخارج في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية تقدّر بـ9.3 % إلى حدود الساعة الرابعة من مساء السبت بتوقيت تونس.

من جانبه أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون إيصال كل المواد الانتخابية إلى مراكز الاقتراع بكامل تراب الجمهورية، لافتا إلى عدم تسجيل خروقات تذكر في ما يتعلق بالصمت الانتخابي.
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