Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

أعاني من النحافة الشديدة فهل يجوز لي الإفطار في رمضان.. فيديو

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:26 ص
صيام من يعاني من
صيام من يعاني من النحافة
Advertisements
محمود ضاحي
ورد سؤال للشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول "أعاني من النحافة الشديدة فهل يجوز لي الإفطار في رمضان".

أجاب فخر، خلال فديو عبر الصفحة الرسمية للدار "إن كنت تستطيع الصيام عليك أن تصوم ، وعلاج النحافه ممكن أن يكون مابين المغرب والفجر، وما دمت تستطيع الصيام عليك أن تصوم.

وقال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء ردا على سيدة تسأل" كيف أحسب فوائت الصيام عن فترات الحمل والرضاعة المتكررة؟ " موضحا: احسبي عدد الأيام بالتقريب عن كل سنة كان فيها حمل أو رضاعة ، ثم ابدأي بالقضاء يومين في الأسبوع او يوم واحد بالأسبوع او صوم النوافل بنية القضاء ونية التطوع كالاثنين والخميس من كل اسبوع او الثلاثة ايام البيض من كل شهر او وقفة عرفات او الست من شوال او ليلة النصف من شعبان كلها ايام صيام نافلة يجوز لك ان تصوميها بنيتين ، ولا يشترط التتابع في القضاء.

هل يجوز الإطعام في قضاء الصيام
من جانبه قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق، إنه لا يجوز للمرأة أن تقضي ما عليها من أيام أفطرتها في رمضان الماضي بإطعام مسكين عن كل يوم إلا إذا كان لديها عدم قدرة على الصيام كحمل أو رضاعة أو صحتها الضعفية لا تقوى على الصوم أما غير ذلك فيجب عليه الصوم.

وأضاف لـ"صدى البلد" خلال إجابته على سؤال سيدة استفسرت عن إمكانية قيامها بإطعام مسكين عن كل يوم أيام أفطرته من رمضان الماضي والذي سبقه بدلا من الصيام؟ قائلا : لا يجوز وإذا فعلتي فأنت آثمة إذا كان لديكي القدرة على الصوم.

وتابع الأطرش: عليكي باغتنام فرصة الصيام في شهري رجب وشعبان وصيام ما عليكي من أيام فمن الممكن أن تصومي من كل شهر خمسة أو سبع أيام متفرقة حتى تقضي ما عليكي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإفتاء توضح طريقة قضاء سنوات فائتة من الصيام .. فيديو

حكم صيام يومي الاثنين والخميس بنيتين .. تعرف على رأي الإفتاء

قضاء الصيام .. أمين الفتوى يكشف عن أفضل طريقة لـ فوائت الصوم

ترشيحاتنا

انا لسه شباب.. شيرين رضا تسخر من عمرها الحقيقي

لحظة اغتيال سياسية كردية على يد قوات أردوغان .. فيديو

ظهور نادر.. صورة تجمع بين زوجة مصطفى فهمي وابنته

حتى لا يفسد .. 4 أسرار لتخليل الزيتون عليك اتباعها

شقيقة هنا شيحة الأكبر تخطف الأنظار بجمالها .. والجمهور: أحلى عائلة

الرئيس السيسي عن المشير طنطاوي: رجل عظيم قاد مصر في أصعب الفترات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل مع محمد صلاح.. شاهد أحدث ظهور لـ أليساندرا أمبروسيو مع حبيبها

محترفة كرة ومدربة يوجا.. أول عارضة أزياء كيرفي بماركة نسائية شهيرة

مذهل.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكمون على الريق؟