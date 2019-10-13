قوات سوريا الديمقراطية: لا نمتلك القدرة لحراسة مخيم عائلات مقاتلي داعش

قال مسؤول بقوات سوريا الديمقراطية إنهم لا يملكون الأعداد الكافية لحراسة مخيم عين عيسى للنازحين، مؤكدا فرار عشرات العائلات؛ حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.



وقد بدأت قوات سوريا الديمقراطية في إخلاء مخيم عين عيسى الذي يضم عائلات مسلحي داعش بعد تعرضه للقصف التركي.



وفي وقت سابق من اليوم، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن نحو 100 من نساء وأطفال مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي فروا من مخيم عين عيسى الذي تحرسه قوات أمن سورية يقودها الأكراد في شمال البلاد.



ونقل مدير المرصد رامي عبد الرحمن عن مصادر في المخيم قولها إن هناك حالة من الفوضى بداخله.



وقالت الإدارة الذاتية الكردية لشمال سوريا في وقت سابق إن بعض أفراد أسر أعضاء داعش تمكنوا من الفرار من المخيم بعد قصف من قوات تركية وجماعات معارضة سورية تدعمها أنقرة تتقدم في المنطقة.