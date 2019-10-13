سقوط تجار الإستروكس بشبرا الخيمة

تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط عصابات ترويج الاستروكس على عملائهم بمدينة شبرا الخيمة، وأحيل المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة من ضبط "رضا م ا" 35 سنة عاطل ومقيم بهتيم – دائرة القسم وبحوزته سلاح نارى طبنجة معدلة و8 طلقات من ذات العيار وكمية من الأستروكس المخدر تزن 300 جرام ومبلغ 4000 جنيه وهاتف محمول.



وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.



كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة من ضبط كل من "مؤمن م ع" 21 سنة عاطل ومقيم مدينة الزهور – الأميرية - القاهرة و"محمد ا م" 21 سنة عاطل ومقيم الكابلات – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة وبحوزتهما كمية من الاستروكس المخدر تزن 300 جرام ومبلغ 600 جنيه وهاتف محمول.



وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهاتف للاتصال بعملائهما وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.